Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала, что после комы мужа у их ребёнка нашли неизлечимую болезнь

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После комы Тиграна Кеосаяна в семье Маргариты Симоньян стало известно о новом тяжёлом ударе — один из их детей оказался неизлечимо болен. Об этом пишет StarHit в воскресенье, 22 марта.

«Есть история, которую я не очень хочу распространять… Когда Тигран ушёл в кому, то выяснилось, что очень тяжело и сложно болен наш ребёнок. Причём это нельзя вылечить, но я про это говорить не хочу. Говорю, просто чтобы вы понимали, что так в жизни не бывает.

То есть сначала ушёл в кому мой любимый, а через буквально 40 дней выясняется всё это с нашим ребенком. Просто буквально катастрофа!» — поделилась глава RT.

По словам Симоньян, именно болезнь ребёнка заставила её быстро взять себя в руки. В тот период журналистке приходилось разрываться между работой, мужем в коме и домом, где «требовались все душевные силы».

«Ко всему этому 1 сентября выясняю, что у меня, оказывается, рак», — вспомнила медиаменеджер, добавив, что в тот момент поддалась эмоциям и «истерически расхохоталась».

По данным издания, сейчас Маргарита Симоньян проходит химиотерапию. Объясняя, почему решила рассказать о происходящем публично, глава RT отметила, что скрывать лечение всё равно было бы сложно:

«Ну я публичный человек, у меня онкология. И понятно, что мне нужно было надолго уходить с экранов и лечиться. Всё это происходит со мной сейчас. Было понятно, что я там облысею и буду другая, что меня часто не будет. <...> Мне всё время нужно было придумывать что-то? Рак есть рак, и он может коснуться каждого. Некоторые врачи считают, что коснётся всех! Некоторые врачи уверены, что раком-то заболеют все, просто не все до него доживут».