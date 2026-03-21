Учёные выяснили, что эмоции человека можно определить по походке

Группа учёных из Японии пришла к выводу, что понять эмоциональное состояние человека можно по его походке. Результаты исследования показали, что люди способны распознавать настроение окружающих, даже не видя их лиц. Об этом пишет The Guardian.

В эксперименте участвовали 117 добровольцев и 10 актёров. Последних одели в специальные костюмы со светоотражающими элементами и попросили вспомнить ситуации, вызывавшие разные эмоции — радость, печаль, страх и гнев. Во время этого они проходили небольшое расстояние, а система фиксировала их движения.

Затем участникам показали видео с упрощёнными силуэтами, повторяющими походку актёров. Добровольцы должны были определить, какие эмоции передаются через движения. В результате выяснилось, что люди распознают настроение точнее случайного выбора: легче всего угадывали печаль, а сложнее — гнев.

«Способность распознавать эмоции по движениям тела может помочь нам быстро понимать других людей во время общения, даже без слов», — отметила ведущий автор исследования Мина Вакабаяси из Международного института перспективных телекоммуникационных исследований в Киото.

Во втором эксперименте исследователи изменяли движения на видео — усиливали или, наоборот, уменьшали размах рук и ног. Участники связывали более резкую походку с агрессией, а сдержанную — с грустью или страхом.

Учёные считают, что такие результаты могут использоваться на практике. В частности, технологии распознавания эмоций по движениям тела потенциально помогут выявлять опасное поведение на записях с камер видеонаблюдения.