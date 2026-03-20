Морковный модуль и томатная оранжерея: на МКС будут выращивать овощи, чтобы кормить космонавтов по дороге на Марс

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российские учёные создают теплицу для выращивания зелени, моркови, помидоров и перца на орбите, чтобы участники полёта на Марс могли получать свежие овощи. Об этом РИА Новости рассказал заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Юлий Беркович в пятницу, 20 марта.

«Наш общий проект включает четыре модуля для оранжереи. Это, во-первых, модуль зелёных культур, который мы сейчас собираемся отправить на Байконур в 2028 году. Второй модуль — это морковный модуль. Третий — карликовые томаты, и четвёртый — карликовый сладкий перец», — пояснил Беркович.

Оранжерея для выращивания салата будет опробована на Международной космической станции в 2028 году. Модуль для выращивания моркови учёные хотят испытать на Российской орбитальной станции, которая придёт ей на смену. По выращиванию перца и помидоров сейчас идут предварительные опыты.