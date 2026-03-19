Учёные обнаружили на астероиде Рюгу все ключевые компоненты для зарождения жизни

Японские учёные из Университета Хоккайдо обнаружили в образцах астероида Рюгу полный набор веществ, необходимых для формирования генетического материала. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном NewScientist.

Речь идёт о пяти азотистых основаниях — ключевых компонентах, из которых строятся ДНК и РНК. Эти соединения нашли в двух образцах: один был взят с поверхности астероида, второй — из подповерхностного слоя.

Материал для исследования доставил на Землю космический аппарат «Хаябуса-2». Он достиг Рюгу в 2018 году, собрал фрагменты небесного тела и вернул их в 2020-м. С тех пор образцы активно изучаются. Учёные отмечают, что наличие всех пяти нуклеотидов усиливает гипотезу о космическом происхождении «строительных блоков» жизни.

«Если астероиды по всей Солнечной системе содержат строительные блоки ДНК, то они могли принести их на Землю миллиарды лет назад и способствовать зарождению жизни», — заявил соавтор исследования Ясухиро Оба.

Ранее подобные вещества уже находили в метеоритах и образцах с астероида Бенну, однако их набор отличался. Новые данные могут помочь учёным лучше понять происхождение таких небесных тел. Исследователи также не исключают, что на астероидах могут формироваться и более сложные органические соединения.

«Весьма вероятно, что на астероидах образуются более сложные органические молекулы, такие как нуклеиновые кислоты», — добавил Ясухиро Оба.