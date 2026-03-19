Доллар стремится к сотне, евро её «прощупал»: что происходит с курсом рубля

Курс доллара на международном валютном рынке форекс поднялся выше 87 рублей, а евро превысил отметку в 97. Об этом, ссылаясь на данные Investing, пишет РБК в четверг, 19 марта.

К 11:04 (по мск) доллар на максимуме дорожал на 4,3% — до 87,45 рубля. В последний раз выше этой планки американская валюта торговалась 10 апреля прошлого года. Евро к тому же времени прибавил 1,4% и поднялся до 97,34 рубля — это максимум с 7 октября 2025-го.

При этом официальный курс ЦБ на четверг заметно ниже рыночных значений. Банк России установил доллар на уровне 83,1259 рубля, евро — 94,6663, юань — 12,1155.

Аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов связывает ослабление рубля в том числе с дефицитом юаневой ликвидности. По его словам, на ситуацию повлиял отказ Минфина от продажи валюты в рамках бюджетного правила, а спекулянтам сейчас не хватает сил, чтобы начать активно отыгрывать рост нефтяных цен покупками «деревянного».

Дополнительное давление на российскую валюту, как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, создают ожидания нового снижения ключевой ставки. По консенсус-прогнозу РБК, на заседании 20 марта Центробанк может уменьшить её ещё на 50 базисных пунктов — до 15% годовых.

Часть экспертов при этом не считает происходящее признаком долгосрочного перелома. В инвестбанке «Синара» полагают, что нынешнее ослабление рубля связано скорее с настроениями на рынке и активностью розничных инвесторов, чем с фундаментальными изменениями в экономике.

Есть и мнение, что рубль уже выглядит перепроданным. Соколов напомнил, что в ближайшее время на рынок может поступить больше долларов и юаней на фоне роста сырьевых цен из-за ближневосточного конфликта. Главный аналитик «Инго Банка» Пётр Арронет, в свою очередь, обратил внимание на снижение объёмов продаж валютной выручки крупнейшими экспортёрами, которые раньше поддерживали курс рубля.