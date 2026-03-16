ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В нескольких российских регионах провайдеры начали замедлять домашний интернет пользователям с аномально высоким объёмом трафика. Об этом пишет «Российская газета».

В тестовом режиме новая схема заработала в трёх городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. При превышении лимита в 3 Тб в месяц оператор «Дом.ру» снижает скорость доступа до 50 Мбит/с.

В компании объяснили, что такая мера касается клиентов с повышенным расходом трафика. По оценке провайдера, чаще всего речь не о бытовом использовании, а о случаях, когда домашний интернет фактически задействуют в коммерческих целях. Прежнюю скорость предлагают сохранить за доплату, а без этого она восстановится только в следующем расчётном периоде. Согласно прогнозам, ограничения затронут менее 1% пользователей.

Федеральная антимонопольная служба собирается оценить действия провайдера. В ведомстве намерены проверить, насколько практика экономически и технологически обоснована.

О похожей проблеме говорят и другие участники рынка. В «Ростелекоме» отметили, что аномально высокий трафик у части клиентов может сказываться на работе сети в целом, а в отдельных случаях — ухудшать качество связи у соседних абонентов. В организации считают, что для пользователей, которые расходуют интернет как бизнес-клиенты, логичнее подключать отдельную линию по корпоративным тарифам.

По словам собеседников издания на телеком-рынке, среднее потребление сейчас составляет около 300 Гб в месяц на одно домохозяйство, а у 99% абонентов не превышает 500 Гб. При этом встречаются пользователи, у которых объём трафика стабильно доходит до 10 Тб и выше.

Эксперты связывают такие цифры с большим количеством устройств, торрентами, тяжёлыми обновлениями игр и программ, а иногда и с использованием интернета не для личных нужд. Аналитики не исключают, что, если эксперимент «Дом.ру» закрепится, похожие ограничения со временем могут появиться и у других операторов.