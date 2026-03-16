После всплеска на Солнце магнитные бури пошли на спад

Кратковременный всплеск солнечной активности, который наблюдался в минувшие выходные, пошёл на спад. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в понедельник, 16 марта.

За последние дни на Солнце произошло две вспышки класса M — M1.2 и M1.0, а также не менее 30 более слабых. Этого хватило, чтобы временно поднять уровень активности до оранжевой отметки — примерно до 6 баллов из 10. Но сейчас запас энергии иссяк, и процесс затухает.

Воздействие корональной дыры совпало с прогнозами: в начале субботы фиксировались магнитные бури уровня G1–G2, теперь геомагнитная обстановка вернулась к стандартным значениям. Сегодня, как отмечают учёные, ещё возможны кратковременные остаточные возмущения, но в целом событие уже закончилось, и прогноз на ближайшее время остаётся благоприятным.

«В целом Солнце, похоже, решило дать человечеству спокойно слетать к Луне. Активность подавлена уже около месяца. Ничего интересного нет ни на обращённой к Земле, ни на обратной стороне светила, которую сейчас наблюдает аппарат Solar Orbiter», — добавили астрономы.