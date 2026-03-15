В России военным пенсионерам готовят новую индексацию

С 1 октября в России должны проиндексировать военные пенсии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его РИА Новости цитирует в воскресенье, 15 марта.

Депутат пояснил, что для военных пенсий действует отдельный порядок индексации, который зависит от роста денежного оклада. По его словам, сейчас коэффициент повышения уже заложен, однако правительство при необходимости сможет его скорректировать — в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции.

«В прошлом году правительство в сентябре приняло решение своим постановлением — повысило коэффициент, что повлияло позитивно, то есть пенсии были проиндексированы выше, чем они были бы проиндексированы, если бы решение правительство не приняло», — заявил Нилов.