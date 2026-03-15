Из-за тёплой погоды в ряде регионов России начали просыпаться змеи

Тёплая погода в ряде российских регионов спровоцировала пробуждение змей. Об этом сообщили в телеграм-канале Северо-Западного управления Росприроднадзора в воскресенье, 15 марта.

Климатическая весна способствует началу активности у многих животных, в том числе у змей. В местах, где они зимовали, в это время можно встретить сразу несколько особей.

«Сейчас пресмыкающиеся малоактивны. Активность начнёт возрастать ближе к маю, а пика достигнет к сентябрю. Так как не всегда визуально возможно оценить, ядовитая или неядовитая особь повстречалась, то следует соблюдать простые правила безопасности:

Не приближаться к змее и сохранять дистанцию не менее двух метров, не совершать резких движений, не пытаться сделать селфи», — советуют специалисты.

Если змея всё же напала, следует срочно обратиться к врачу. В Росприроднадзоре добавили, что обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу ряда российских регионов. На её численность влияют деградация лесных мест обитания и преследование со стороны человека. За уничтожение редких и исчезающих видов грозит административная и уголовная ответственность.