Десять тысяч писателей выпустили пустую книгу в знак протеста против ИИ

Около 10 тысяч писателей выпустили пустую книгу, протестуя против того, что ИИ-компании используют их произведения без разрешения и оплаты. Об этом пишет The Guardian.

Издание получило название Don’t Steal This Book (от англ. «Не крадите эту книгу»). Внутри нет ни рассказов, ни эссе, ни фрагментов романов: труд состоит только из списка имён авторов, присоединившихся к кампании. Среди них — Кадзуо Исигуро, Филиппа Грегори, Ричард Осман, Мик Геррон, Мэриан Киз, Дэвид Олусога и Мэлори Блэкман.

Экземпляры раздают участникам Лондонской книжной ярмарки. Акцию приурочили к публикации оценки экономических последствий возможной реформы авторского права в Великобритании: правительство должно представить её 18 марта вместе с отчётом о ходе консультаций по изменениям в законе.

Авторы и представители творческих индустрий опасаются, что новые правила упростят ИИ-компаниям доступ к защищённым авторским правом произведениям. Основной вариант, который обсуждают власти, позволяет использовать такие материалы без прямого разрешения правообладателя, если тот заранее не заявил об отказе. Для писателей, музыкантов и издателей это означает, что защищать свои работы придётся уже постфактум.

Организатор акции, композитор и активист Эд Ньютон-Рекс, заявил, что индустрия генеративного ИИ построена на работах, взятых без согласия и без выплат. По его словам, это бьёт по заработку авторов, потому что нейросети учатся на чужих текстах, а затем начинают конкурировать с теми, чьим трудом воспользовались.