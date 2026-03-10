Шнобелевскую премию впервые за 36 лет перенесут из США в Европу

Шнобелевскую премию, которую вручают за необычные и остроумные исследования, впервые за 36 лет проведут не в США, а в Европе. Об этом сообщает The Guardian.

Организаторы объяснили перенос проблемами с въездом в Соединённые Штаты. Ведущий церемонии и редактор журнала Annals of Improbable Research Марк Абрахамс заявил, что за последний год поездки в страну стали небезопасными для гостей премии, поэтому лауреатов и журналистов в США в этом году решили не звать.

Как пишет издание, решение приняли на фоне жёсткой миграционной политики Дональда Трампа. Речь идёт в том числе о депортациях нелегальных мигрантов, а также о мерах в отношении обладателей студенческих и гостевых виз. В 2025 году четверо из десяти лауреатов отказались ехать на церемонию в Бостон.

В этом году премию вручат в Цюрихе. В дальнейшем церемонию собираются проводить там раз в два года, а в промежутках — в других европейских городах. Обычно мероприятие проходит в сентябре, за несколько недель до объявления лауреатов Нобелевской премии. Возвращать его в США организаторы в ближайшее время не планируют.