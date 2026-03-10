После Луны россияне начнут осваивать Венеру: Мантуров рассказал о космических планах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Венера станет первой планетой, которую Россия начнёт осваивать после спутника Земли. О планах на дальний космос журналу «Разведчик» рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Нашей стране ещё в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи», — отметил Мантуров.

Для реализации амбициозных проектов потребуются не только огромные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения. Одно из них планируют реализовать на Луне. Для обеспечения естественного спутника энергией на лунную поверхность планируют доставить атомную энергетическую установку малой мощности. Реактор станет основным источником электричества для поддержания жизнедеятельности станции, а в дальнейшем такую технологию будут использовать для освоения дальнего космоса.