Малышка оказалась на льду без мамы и её атаковали чайки: на Северо-западе начался тюленеспасательный сезон

На Ладожском озере раньше обычного начался сезон по спасению тюленей и нерп. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга», который сотрудничает с Фондом друзей балтийской нерпы.

В окрестностях карельского посёлка Куркиёки обнаружили двухдневную самочку весом 3,6 кг, на пузике которой ещё сохранилась пуповина. Малышка находилась на льду совершенно одна, следов присутствия мамы люди так и не нашли. В этот момент над зверьком пикировали и кричали чайки. Чтобы спасти крошечную нерпу, местный житель забрал её на берег и передал специалистам фонда.

Бельку обеспечат круглосуточный уход, детёныша необходимо кормить через зонд каждые два часа и обеспечить ему максимально бережный уход.