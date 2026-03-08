Учёные назвали две страны, у которых больше всего шансов пережить ядерную зиму

Австралия и Новая Зеландия могут оказаться самыми приспособленными странами в случае глобальной ядерной войны. Об этом со ссылкой на выводы учёных, изучавших последствия такого сценария, пишет газета The Daily Mirror.

Специалисты смоделировали запуск 12 тысяч ядерных боеголовок. По их оценке, первые удары пережила бы меньше чем половина населения Земли — около 3 млрд человек. Впрочем, главной угрозой после этого стали бы уже не сами взрывы, а последствия так называемой ядерной зимы.

Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса Энни Джейкобсон пояснила, что огромные объёмы сажи и пепла могут надолго закрыть солнечный свет и спровоцировать многолетнее похолодание. В таких условиях значительная часть территорий окажется непригодной для сельского хозяйства, а вслед за этим миру будет грозить массовый голод.

На этом фоне Австралия и Новая Зеландия, как считают исследователи, находятся в более выигрышном положении. Среди причин называют удалённость от крупнейших ядерных держав, сравнительно небольшое число потенциальных целей для ударов и возможность сохранять производство продовольствия даже при резком изменении климата.