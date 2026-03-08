Алсу неожиданно вступилась за любовниц и назвала главного виновника измен

Российская певица Алсу высказалась об изменах и неожиданно встала на защиту разлучниц, заявив, что в подобных историях главную ответственность несёт мужчина. Об этом артистка написала в соцсетях.

«Когда женщина узнаёт, что у её мужчины есть любовница, почти всегда виноватой объявляют другую женщину. Её называют разрушительницей семьи. Её ненавидят и проклинают. И я, если честно, всю жизнь тоже думала примерно так же. Если честно разобраться, мужчина — не вещь, которую можно украсть из чужой жизни, и не баран, которого можно увести на верёвке.

Он человек, который принимает решения», — заявила Алсу.

Певица добавила, что нередко любовница даже не знает о настоящем положении дел. По её словам, мужчина может уверять, что отношения в семье давно закончились или супруги живут как соседи, а в итоге «две женщины начинают ненавидеть друг друга, пока он продолжает двойную жизнь».

Алсу отметила, что женщина, которая сознательно соглашается на роль любовницы, тоже в определённой степени предаёт себя. При этом, по мнению артистки, обещания и обязательства в такой ситуации давал именно мужчина.

«В итоге жертвами часто оказываются обе: жена, потому что её обманули и предали; любовница, потому что её использовали. У одной фату отняли, другая так и не смогла её получить. <...> Всё-таки стоит признать: в этой истории враг — не женщина. Враг — ложь и человек, который её создаёт», — обратилась к фанатам исполнительница.