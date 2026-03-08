Лариса Долина возглавила рейтинг самых обсуждаемых женщин в соцсетях

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Народная артистка РФ Лариса Долина заняла первое место в рейтинге самых упоминаемых женщин в русскоязычных соцсетях. Об этом со ссылкой на исследование «Медиалогии» сообщает РБК в воскресенье, 8 марта.

За последний год имя певицы появилось в соцмедиа 1,7 млн раз. На втором месте оказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова с 1,5 млн упоминаний, на третьем — спикер Совфеда Валентина Матвиенко (1,4 млн).

В первую десятку рейтинга также вошли Ольга Бузова с 1,23 млн упоминаний, Ксения Собчак и Эльвира Набиуллина — по 1,18 млн у каждой, Екатерина Мизулина с 1,04 млн, Надежда Кадышева с 820 тысячами, Инстасамка с 810 тысячами и Татьяна Голикова с 720 тысячами.

Отдельно «Медиалогия» изучила, каких женщин за тот же период чаще всего цитировали российские интернет-СМИ. В этом списке Лариса Долина не вошла даже в первую двадцатку, а лидером стала Мария Захарова. Следом расположились глава Центробанка Эльвира Набиуллина и фигуристка Аделия Петросян.