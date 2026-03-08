Долина Смерти впервые за десять лет покрылась ковром жёлтых и фиолетовых цветов

В калифорнийской Долине Смерти этой весной наблюдается самое пышное за последние десять лет цветение полевых растений. Об этом со ссылкой на данные Службы национальных парков США пишет Scientific American.

Обычно эта территория считается одной из самых засушливых и суровых для жизни, однако сейчас значительные участки пустыни покрылись плотным ковром жёлтых и фиолетовых цветов. Среди растений, которые чаще всего можно увидеть в долине, — пустынная золотистая кисть, волнистолистная пустынная кисть, виноградный люпин и пустынная звезда.

Как отмечает издание, полевые цветы появляются здесь каждый год, но время от времени в Долине Смерти происходит так называемое суперцветение — особенно масштабное и яркое. В среднем явление наблюдают примерно раз в десять лет. До нынешнего сезона его в последний раз фиксировали в 2016-м, а ещё раньше — в 2005-м и 1998-м.

Такой эффект возникает в годы, когда дожди идут с достаточной регулярностью, а затем на смену зиме приходит тёплая весна без сильных ветров. В этих условиях растения успевают вырасти и зацвести. В прошлом году, напротив, из-за жары и нехватки осадков смотреть в Долине Смерти было практически не на что.

По данным специалистов, в низинах цветение должно продлиться до середины или конца марта, на более высоких участках долины оно ожидается в апреле. Посетителям настоятельно рекомендуют не срывать растения.