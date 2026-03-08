После рождения четвёртого ребёнка у блогера Лерчек нашли рак — СМИ

У блогера Валерии Чекалиной, которую подозревают в незаконном выводе денег за границу, обнаружили онкологическое заболевание. Об этом, ссылаясь на соцсети отца её ребёнка Луиса Сквиччиарини, пишет РИА Новости в воскресенье, 8 марта.
На прошлой неделе Лерчек родила четвёртого ребёнка. Спустя несколько дней её госпитализировали в онкологическую реанимацию.
«Получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике, так как несколько позвонков начали разрушаться. А в лёгких найдены метастазы», — написал возлюбленный Чекалиной.
После выявления рака блогер решила не оставаться в больнице и уехала домой под расписку. Как рассказал адвокат Валерии Чекалиной Олег Бадма-Халгаев, вопрос о её участии в судебном заседании 16 марта будут решать с учётом состояния здоровья.
По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Чекалина вместе с бывшим мужем продавала фитнес-марафоны, а затем при участии партнёра и других фигурантов дела перевела в ОАЭ больше 251,5 млн рублей. Специалисты считают, что для этого в банк были поданы документы с недостоверными сведениями.