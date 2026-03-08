После рождения четвёртого ребёнка у блогера Лерчек нашли рак — СМИ

У блогера Валерии Чекалиной, которую подозревают в незаконном выводе денег за границу, обнаружили онкологическое заболевание. Об этом, ссылаясь на соцсети отца её ребёнка Луиса Сквиччиарини, пишет РИА Новости в воскресенье, 8 марта.

На прошлой неделе Лерчек родила четвёртого ребёнка. Спустя несколько дней её госпитализировали в онкологическую реанимацию.

«Получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике, так как несколько позвонков начали разрушаться. А в лёгких найдены метастазы», — написал возлюбленный Чекалиной.

После выявления рака блогер решила не оставаться в больнице и уехала домой под расписку. Как рассказал адвокат Валерии Чекалиной Олег Бадма-Халгаев, вопрос о её участии в судебном заседании 16 марта будут решать с учётом состояния здоровья.