ФАС увидела признаки нарушений при размещении рекламы в Instagram*, Facebook*, YouTube, Телеграме и WhatsApp*

Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки нарушения рекламного законодательства при размещении рекламы в ряде социальных сетей и мессенджеров. Речь идёт о платформах Instagram* и Facebook*, а также YouTube, Телеграме и WhatsApp. Об этом пишет ТАСС в пятницу, 6 марта.

В ведомстве отметили, что в условиях ограничений доступа к ряду интернет-площадок размещение рекламных интеграций на них может рассматриваться как нарушение закона о рекламе. В ФАС подчеркнули, что ответственность в подобных случаях могут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы. Если будут выявлены основания для разбирательства, служба применит предусмотренные законодательством меры реагирования.

В антимонопольном ведомстве также рекомендовали участникам рынка провести анализ контента, размещённого на ресурсах с ограниченным доступом, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. В ФАС напомнили, что распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной в России или доступ к которым ограничен.

*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской