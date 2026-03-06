В Госдуме предложили сократить россиянкам рабочий день по пятницам на 2 часа, при этом сохранить среднюю зарплату. Авторы инициативы направили соответствующее письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает ТАСС в пятницу, 6 марта.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты. Эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных организаций — носить рекомендательный характер», — говорится в документе.

По мнению вице-спикера парламента Бориса Чернышова, предлагаемая инициатива позволит женщинам более полноценно отдыхать и проводить время с семьёй. По данным Росстата, средняя рабочая неделя россиянок составляет 37,2 часа. Ежедневно женщины тратят в среднем почти 4 часа на домашние дела и уход за родственниками, а женщины с детьми — 6 часов в будни и 6,5 часа — в выходные.