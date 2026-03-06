Скрытая угроза: врач рассказал, кому нельзя дарить мимозу

Один из главных символов весны и праздника 8 Марта — мимоза может нести в себе скрытую угрозу и вызвать целый ряд осложнений. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Ольга Чистик.

«У мимозы, или акации серебристой, много мелкой летучей пыльцы, которая легко попадает в воздух и на слизистые оболочки. Эта пыльца может вызывать аллергические реакции: чихание, насморк, зуд глаз, слезотечение. Особенно осторожно нужно относиться к мимозе, если у человека есть поллиноз, бронхиальная астма или аллергия на амброзию, полынь или луговые травы — возможна перекрёстная реакция», — предупредил специалист.

Врач рекомендует не рисковать здоровьем любимого человека и не дарить цветы.