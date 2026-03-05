Учёные: горящие свечи могут ухудшать качество воздуха в доме

Горящие свечи могут значительно ухудшать качество воздуха в помещении. К такому выводу пришли исследователи из Орхусского университета в Дании. Об этом пишет The Conversation.

Учёные отмечают, что в стране свечи широко используют зимой для создания уюта. По данным исследования, около 75% датчан зажигают их как минимум два раза в неделю, а 34% делают это ежедневно.

Чтобы выяснить, насколько безопасны свечи, исследователи провели серию лабораторных экспериментов в камерах с контролируемым микроклиматом. Сначала специалисты измерили количество вредных частиц, появляющихся во время жарки еды. Затем в тех же условиях зажгли свечи и повторили измерения.

«Частицы, образующиеся в процессе горения, являются одними из самых вредных для здоровья человека, но о том, какую роль играют частицы, выделяемые свечами, в загрязнении воздуха в помещениях, известно меньше», — пояснила соавтор исследования Карин Розенкильде Лаурсен.

Результаты показали, что и приготовление пищи, и свечи выделяют значительное количество частиц. Однако при горении свечей уровень загрязнения воздуха оказался заметно выше.

«Ещё более существенной была разница в особенностях загрязнений: при приготовлении пищи образуются частицы диаметром около 80 нанометров, а при горении свечей — частицы размером от семи до восьми нанометров, которые гораздо меньше и легче проникают в наши лёгкие», — добавила Карин Розенкильде Лаурсен.

Чтобы снизить возможный вред, исследователи советуют использовать светодиодные источники освещения. Если же свечи всё-таки зажигают, специалисты рекомендуют держать их подальше от сквозняков, регулярно подрезать фитили и не использовать их рядом с людьми, страдающими заболеваниями дыхательных путей.