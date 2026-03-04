«Сам взял — родители заплатят»: психолог объяснил, почему подростки без страха берут микрозаймы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

У подростков нет одной универсальной причины, по которой они оформляют займы в микрофинансовых организациях. Однако их объединяет общая схема: деньги берёт сам ребёнок, а возвращать долг в итоге приходится родственникам. Об этом рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, профессор, доктор психологических наук Вера Никишина.

По её словам, именно такая причинно-следственная связь формирует у несовершеннолетних ощущение, что брать средства можно практически без ограничений. Родители могут возмущаться, ругаться, но чаще всего всё равно закрывают долг — и подросток это понимает.

В основе любого поступка, в том числе оформления займа, лежит мотивация — осознанная или неосознанная. В первом случае подросток отвечает себе на вопрос «зачем?» и тратит заёмные деньги на вещь, которая кажется ему действительно необходимой.

Во втором — речь идёт о простом любопытстве: «хочу попробовать». Как отмечает Никишина, в такой ситуации ребёнок не прогнозирует последствия, потому что они находятся за пределами его представлений. Деньги он получает сам, а ответственность перекладывается на взрослых.

Отдельный фактор — ощущение мнимой свободы. Возможность самостоятельно оформить заём и потратить средства создаёт иллюзию взрослости и независимости, даже если за этим стоит родительская оплата долга.

Эксперт также обращает внимание на риск «накопительного» сценария. Сначала оформляется один заём, затем следующий — чтобы частично погасить предыдущий. В результате формируется цепочка обязательств, выбраться из которой всё сложнее.

«Когда погасить большую сумму уже невозможно, появляется предложение «лёгкого заработка» — нередко речь идёт о противоправных или социально опасных действиях», — пояснила Никишина.

По её словам, разовые разговоры об опасности микрозаймов не работают, если в семье изначально нет постоянного доверительного диалога. В противном случае предупреждения могут вызвать у подростка лишь дополнительный азарт. Иногда осознание того, что платить будут родители, становится способом своеобразного наказания взрослых — за стиль общения или выстроенные отношения.

Если заём уже оформлен, важно не просто закрыть долг за ребёнка, а подключить его к решению проблемы. Подросток должен участвовать в возврате средств — например, за счёт собственных усилий или продажи личных вещей. Иначе, предупреждает эксперт, риск повторения ситуации остаётся высоким.