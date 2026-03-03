От Солнца оторвался гигантский протуберанец размером в три расстояния до Луны

Астрономы зафиксировали отрыв гигантского протуберанца в районе северного полюса Солнца. Об этом в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили во вторник, 3 марта.
Длина плазменной дуги у поверхности звезды составила около миллиона километров — это примерно в три раза больше расстояния от Земли до Луны. Подобные масштабные события уже наблюдались в прошлом году, последнее из них фиксировали в ноябре.
Крупные протуберанцы считаются одними из самых опасных проявлений космической погоды из-за плотной плазмы и мощных магнитных полей. Однако прямые попадания таких структур по планетам происходят крайне редко.
В этот раз образование ушло почти вертикально вверх, перпендикулярно плоскости расположения планет. По данным учёных, ни Земле, ни другим объектам Солнечной системы протуберанец не угрожает.
Несмотря на масштаб события, геомагнитная обстановка остаётся спокойной. Астрономы отмечали, что в начале весны 2026 года Солнце в целом ведёт себя «спокойно и скучно».