От Солнца оторвался гигантский протуберанец размером в три расстояния до Луны

Астрономы зафиксировали отрыв гигантского протуберанца в районе северного полюса Солнца. Об этом в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили во вторник, 3 марта.

Длина плазменной дуги у поверхности звезды составила около миллиона километров — это примерно в три раза больше расстояния от Земли до Луны. Подобные масштабные события уже наблюдались в прошлом году, последнее из них фиксировали в ноябре.

Крупные протуберанцы считаются одними из самых опасных проявлений космической погоды из-за плотной плазмы и мощных магнитных полей. Однако прямые попадания таких структур по планетам происходят крайне редко.

В этот раз образование ушло почти вертикально вверх, перпендикулярно плоскости расположения планет. По данным учёных, ни Земле, ни другим объектам Солнечной системы протуберанец не угрожает.