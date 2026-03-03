В лучших традициях майя: убитого в Мексике наркобарона похоронили в золотом гробу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» по прозвищу Эль Менчо похоронили в золотом гробу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мексиканские СМИ во вторник, 3 марта.

Белый катафалк, украшенный композицией из красных роз в форме петуха, составе кортежа прибыл на кладбище около полудня. Символика выбрана не случайно, Эль Менчо за любовь к петушиным боям называли также «Сеньор де лос гальос». Похороны прошли в присутствии родных и близких под звуки оркестра.

В целях безопасности район кладбища был оцеплен национальной гвардией, военными и полицейскими, а на маршруте процессии были выставлены блокпосты.