Собчак заявила, что у погибшего в Москве экс-сенатора Умара Джабраилова были проблемы с наркотиками

Ксения Собчак заявила, что у погибшего в Москве бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова были проблемы с запрещёнными веществами. Об этом телеведущая написала в своём телеграм-канале в понедельник, 2 марта.

«Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание», — поделилась журналистка.

Собчак также вспомнила, что в молодости у них с Джабраиловым были отношения. Тогда предприниматель, по её мнению, олицетворял «всю московскую жизнь» — был эрудированным, любезным и знакомил девушку с модной столичной средой:

«Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюблённость. Первый частный самолёт, знакомства со знаменитостями мирового уровня, дольче вита».

Телеведущая добавила, что желает Джабраилову упокоения души. «Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым», — написала она.

Сообщения о смерти бизнесмена появились днём 2 марта, тело предпринимателя обнаружили в его столичных апартаментах на Тверской улице. Знакомые с ситуацией источники сообщали, что в последние годы у Джабраилова были депрессивные состояния, при этом информацию о финансовых проблемах, о которых писали некоторые СМИ, в правоохранительных органах не подтвердили.

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. С конца 1990-х он был топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами «Охотный Ряд» и «Смоленский пассаж». В 2000 году предприниматель баллотировался в президенты России, однако набрал 0,1% голосов и занял последнее место. В 2004-м его избрали членом Совфеда от Чечни, где он представлял исполнительную власть региона и был заместителем председателя комитета по международным делам; сенаторские полномочия Джабраилов сохранял до 2009 года. После ухода из верхней палаты парламента сосредоточился на бизнесе и общественной деятельности, возглавлял Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.