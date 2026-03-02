В Госдуме допустили отмену полувекового запрета на въезд в Россию для Нурлана Сабурова

Запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет для стендап-комика Нурлана Сабурова может быть пересмотрен. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что не располагает точной информацией о возможных решениях, однако рассчитывает, что ситуация может разрешиться в пользу артиста: «Я не считаю Сабурова злодеем. Да, он допустил двусмысленные высказывания. Но его поклонники живут в нашей стране. Я бы искренне хотел, чтобы он сделал выводы. Мне кажется, не все потеряно».

Милонов добавил, что лично знаком с комиком и считает его «неплохим человеком». По его мнению, если Сабуров публично поддержит СВО и подтвердит помощь российской армии, вопрос о запрете может быть решён положительно.