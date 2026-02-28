Египет повысил цену визы, но ожидает стабильный поток туристов

Повышение стоимости въездной визы в Египет не приведёт к снижению туристического потока. Об этом заявил РИА Новости глава управления туризма и гостиничного бизнеса провинции Южный Синай Ахмед аш-Шейх. Эксперта цитирует РИА Новости в субботу, 28 февраля.

С 1 марта цена визы для въезда в страну увеличится с 25 до 30 долларов. По оценкам египетских СМИ, дополнительные поступления в бюджет составят около 50 миллионов долларов.

«Я не думаю, что повышение стоимости въездной визы с 25 до 30 долларов заставит туристов отказаться от поездки в Египет. Пять долларов — это не такая большая сумма», — отметил аш-Шейх.

Он допустил, что нововведение может вызвать недовольство у туристов, которые уже оплатили путёвки, однако выразил уверенность, что на общий поток отдыхающих это не повлияет.

В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта сообщало, что решений о повышении визового сбора до 45 долларов не принималось — речь шла лишь об установлении максимального размера платы.

Ранее парламент Египта одобрил поправки к закону о взимании сборов за услуги МИД, предусматривающие дополнительный визовый сбор в размере 20 долларов. СМИ писали, что в результате общая стоимость визы могла вырасти до 45 долларов. Туристические организации просили власти отказаться от такого шага, опасаясь снижения интереса к стране. В начале декабря законопроект утвердил президент Абдель Фаттах ас-Сиси.