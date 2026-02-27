Учёные опровергли стереотип о том, что люди старше 60-ти теряют интерес к сексуальной жизни

Специалисты Университета Нью-Гэмпшира (США) выяснили, что мужчины и женщины старше 60 лет по-прежнему придают большое значение интимной близости. Результаты исследования опровергают распространённое мнение о снижении интереса к сексу в пожилом возрасте. Об этом пишет TandfOnline.

В рамках работы учёные провели подробные интервью со 100 одинокими людьми в возрасте от 60 до 83 лет — 50 женщинами и 50 мужчинами. Средний возраст участниц составил 66,8 года, участников — 65,6 года.

«Исследование было посвящено опыту одиноких пожилых людей на рынке знакомств. Мы хотели понять, какую роль играют сексуальные желания, предпочтения и ожидания в жизни людей, которых часто считают не заинтересованными в сексуальной активности или неспособными к ней», — отмечают авторы научной статьи.

Согласно полученным данным, 97% опрошенных считают секс важной частью романтических отношений. Кроме того, 72% заявили, что не стали бы встречаться с партнёром, который избегает сексуальной близости.

Исследователи отмечают, что на поиск партнёра в пожилом возрасте могут влиять проблемы с физическим и психологическим здоровьем. Однако большинство участников не воспринимают возрастные изменения как непреодолимое препятствие.

«И мужчины, и женщины осознавали влияние старения на сексуальную функцию, но не считали эти изменения непреодолимым препятствием. Скорее они выражали желание близости и корректировали свои ожидания с учетом физических изменений», — подчеркнули учёные.

Авторы работы считают, что обществу стоит пересмотреть отношение к интимной жизни людей старшего возраста — это поможет разрушить стереотипы и поддержать самих пенсионеров.