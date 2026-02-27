Учёные опровергли миф о «21 дне»: сколько на самом деле формируется привычка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Распространённое мнение о том, что для формирования привычки достаточно трёх недель, не подтверждается на практике. К такому выводу пришла учёная ПНИПУ Галина Черновалова, изучившая, от чего зависит скорость закрепления новых навыков. Об этом пишет Naked Science.

В течение трёх лет исследовательница проводила опросы, тестирования и интервью с сотрудниками российских компаний, а также наблюдала за их рабочей средой. В результате она выделила пять ключевых факторов, влияющих на процесс формирования привычки.

Во-первых, важна физическая готовность человека изменить привычный ритм жизни — состояние здоровья, уровень выносливости и качество отдыха. Во-вторых, существенную роль играет эмоциональный настрой. Кроме того, на скорость закрепления нового поведения влияют жизненный опыт, поддержка окружения и наличие необходимой инфраструктуры.

По словам Черноваловой, универсального срока для выработки привычки не существует. Однако в ходе исследования были выявлены ориентировочные временные рамки.

«Если человек когда-то уже обладал нужным навыком, но по каким-то причинам утратил его, для возвращения к автоматизму достаточно примерно четырнадцати дней. Мозгу не требуется осваивать действие с нуля — достаточно восстановить уже имевшиеся нейронные связи, — пишет Галина Черновалова. — Иначе обстоит дело с совершенно новыми и сложными навыками, особенно когда условия далеки от идеальных. В таких случаях участникам исследования требовалось до 90 дней. Примечательно, что ни один из испытуемых не потратил больше этого срока — даже при самых серьезных препятствиях 90 дней оказывалось достаточно, чтобы привычка закрепилась».

Таким образом, формирование привычки может занять от двух недель до трёх месяцев — в зависимости от исходных условий и личных особенностей человека.