Мафия наносит ответный удар: в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо вспыхнули беспорядки

В Мексике после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо вспыхнули беспорядки. Россиянам, находящимся в стране, рекомендовали отменить поездки в бунтующие штаты.

«Призываем российских граждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении дипломатической миссии РФ в Мехико.

Немесио Осегера Сервантес был самым разыскиваемым представителем преступного мира Мексики. Госдеп США назначил за информацию о бывшем полицейском, ставшим боссом наркокартеля, награду в 15 млн долларов. Штат Халиско, где 22 февраля был застрелен наркобарон, расположен на Тихоокеанском побережье страны. Беспорядки охватили больше половины страны.

Члены картеля поджигают автомобили и перекрывают автомагистрали, пытаясь затруднить передвижение правительственных сил и дестабилизировать ситуацию по всей стране, для этого за каждого убитого полицейского назначили награду в 1 200 долларов.