В России предложили снизить пенсионный возраст с 1 июля

Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин предлагают вернуть к показателям, действовавшим до реформы 2019 года. Соответствующий документ появился в электронной базе Госдумы.

По законопроекту пенсионный возраст предлагают установить на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Если инициативу поддержат, новые правила могут начать действовать уже с 1 июля 2026 года.

Авторы документа считают, что повышение пенсионного возраста не дало ожидаемого эффекта и отразилось на уровне жизни граждан. В пояснительной записке они приводят данные о снижении средней продолжительности жизни мужчин — с 73,3 года в 2019-м до 72,8 года в 2024 году.

Депутаты также отмечают, что прежние нормы, действовавшие с 1930-х годов, основывались на медицинских исследованиях и учитывали показатели здоровья и работоспособности населения.

Тема пенсионного возраста уже не раз поднималась на законодательном уровне. В 2021-м в Госдуму уже вносили законопроект о возвращении прежних границ выхода на заслуженный отдых, а в прошлом году депутаты обсуждали инициативы о новой реформе. Минтруд поставил точку в этом вопросе.

Повышение пенсионного возраста
