Минтруд исключил пересмотр пенсионного возраста из-за кадрового дефицита

Кадровые проблемы в России не станут поводом для пересмотра пенсионного возраста. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова журнал «Эксперт» приводит во вторник, 9 февраля.

Глава Минтруда отвечал на вопрос, может ли высокий спрос на работников и рост продолжительности жизни снова сделать актуальной тему пенсионных реформ в России. По его словам, такие идеи в правительстве не рассматриваются.

Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — подчеркнул Котяков.

Основной кадровый резерв власти видят в привлечении молодёжи. Как отметил министр, сегодня так называемым «окном возможностей» для экономики остаются россияне в возрасте от 18 до 27 лет.

Старшее поколение Котяков назвал «ценнейшим активом» для предприятий, подчеркнув их опыт и компетенции. По данным Пенсионного фонда России, сейчас люди старше 65 лет составляют около 18% населения страны, а к 2050 году их доля может вырасти до четверти.