Генпрокуратура Индонезии заявила о притоке беглых преступников на Бали

В Генпрокуратуре Индонезии заявили, что Бали становится убежищем для преступников из разных стран, включая выходцев из России. Об этом, ссылаясь на информацию ведомства, пишет РИА Новости в воскресенье, 15 февраля.
«Сейчас, например, Бали уже стал комфортным местом для беглецов, связанных с наркопреступностью и другими тяжёлыми преступлениями», — заявили власти и добавили, что не хотят допустить превращения страны в тихую гавань для тех, кто рассчитывает избежать наказания.
Губернатор Бали просил отменить для россиян визы по прибытии, объяснив это жалобами на «плохое поведение и возможную криминальную активность» путешественников; по его словам, обращения касались как граждан РФ, так и украинцев, которых, в частности, обвиняли в использовании туристического статуса для поиска заработка на острове.