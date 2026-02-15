Генпрокуратура Индонезии заявила о притоке беглых преступников на Бали

ВКонтакте

В Генпрокуратуре Индонезии заявили, что Бали становится убежищем для преступников из разных стран, включая выходцев из России. Об этом, ссылаясь на информацию ведомства, пишет РИА Новости в воскресенье, 15 февраля.

«Сейчас, например, Бали уже стал комфортным местом для беглецов, связанных с наркопреступностью и другими тяжёлыми преступлениями», — заявили власти и добавили, что не хотят допустить превращения страны в тихую гавань для тех, кто рассчитывает избежать наказания.