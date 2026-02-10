ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандал вокруг файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна, назвала происходящее на Западе «балом вампиров». Об этом пишет РИА Новости во вторник, 10 февраля.

«Какое счастье осознавать, что наша внешняя политика, будучи критикуема на тот момент... какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому стопроцентному «балу вампиров» восторжествовать», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, обнародованные материалы по делу Эпштейна подтвердили те оценки, которые Россия ранее давала происходящему в западных элитах.