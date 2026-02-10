Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандал вокруг файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна, назвала происходящее на Западе «балом вампиров». Об этом пишет РИА Новости во вторник, 10 февраля.
«Какое счастье осознавать, что наша внешняя политика, будучи критикуема на тот момент... какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому стопроцентному «балу вампиров» восторжествовать», — заявила дипломат.
По словам Захаровой, обнародованные материалы по делу Эпштейна подтвердили те оценки, которые Россия ранее давала происходящему в западных элитах.
В 2019-м Джеффри Эпштейна обвинили в секс-торговле несовершеннолетними и сговоре с целью вовлечения их в проституцию. По версии следствия, в 2002–2005 годах финансист принимал в своих домах в Нью-Йорке и Флориде десятки юных девушек, платил им наличными и привлекал некоторых к вербовке новых жертв. Как утверждали обвинители, возраст части пострадавших не превышал 14 лет. Эта скандальная история стала предметом широкого обсуждения на Западе.