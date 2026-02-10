«Первое слово дороже второго»: арбитражный суд в Москве вынес решение, сославшись на детскую поговорку

ВКонтакте

Арбитражный суд Московского округа, рассматривая кассационную жалобу, официально сослался на детскую поговорку «первое слово дороже второго». Формулировка появилась в тексте постановления, размещённого в базе на сайте инстанции.

Решение вынесли по спору между энергокомпанией ПКФ «ТСК» и поставщиком оборудования ООО «НПО "Промконтроль"». АО «Невский завод» и другие организации проходили по делу как третьи лица.

Разбирательство связано с договором, который стороны заключили в 2021 году. По его условиям «Промконтроль» должен был поставить набор измерительных приборов, выполнить ряд работ и оказать сопутствующие услуги. Формально обязательства были исполнены, однако при приёмке конечный покупатель — АО «Невский завод» — обнаружил в оборудовании недостатки и отказался его принимать.

ПКФ «ТСК» уведомила поставщика о проблемах. Часть замечаний, связанных с документацией, «Промконтроль» устранил. Однако технические дефекты, как заявили в компании, исправить не удалось. Организация сослалась на политическую ситуацию: ремонт оборудования возможен только в сервисном центре во Франции.

Поставщик оборудования предложил покупателю денежную компенсацию, но заявил, что производственного брака в приборе нет. В компании признали дефект защитного стекла индикатора, однако отказались считать ошибкой расположение шкалы. ПКФ «ТСК» такие объяснения не устроили, и фирма обратилась в суд.

Истец пытался взыскать с контрагента задолженность, штрафы и проценты за нарушение условий договора. Однако суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении требований. Впоследствии эти решения были отменены, а дело направили на новое рассмотрение.

Арбитражный суд не согласился с доводом поставщика о том, что он не мог определить характер недостатков, поскольку оборудование находилось у покупателя. Суд указал, что после возврата оборудования поставщик сам заявил: выявленные недостатки — это не брак, а результат неправильной эксплуатации.

«Тот факт, что ответчик до осмотра оборудования предложил соразмерно снизить цену товара, в совокупности с иными представленными в материалы дела доказательствами, не свидетельствует о признании вины с его стороны.

Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго», — следует из судебного постановления.