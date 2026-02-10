В России начнут замедлять Телеграм — СМИ

Власти приняли решение замедлить работу мессенджера «Телеграм» в России. Об этом, ссылаясь на источники в IT-отрасли и профильных ведомствах, пишет РБК во вторник, 10 февраля.
Собеседники издания уточнили, что Роскомнадзор планирует вводить меры по частичному ограничению мессенджера с сегодняшнего дня. При этом речь не идёт о полной блокировке сервиса — предполагается именно замедление работы. Официальных заявлений в ведомстве на момент публикации не делали.
После ограничений работы нескольких соцсетей и сервисов в России неоднократно обсуждали, может ли такая судьба ждать и Телеграм. В начале января в Роскомнадзоре уверяли, что к замедлению мессенджера отношения не имеют. Однако в конце месяца в Совете Федерации признали, что работа в этом направлении всё же ведётся.