В России начнут замедлять Телеграм — СМИ

Власти приняли решение замедлить работу мессенджера «Телеграм» в России. Об этом, ссылаясь на источники в IT-отрасли и профильных ведомствах, пишет РБК во вторник, 10 февраля.

Собеседники издания уточнили, что Роскомнадзор планирует вводить меры по частичному ограничению мессенджера с сегодняшнего дня. При этом речь не идёт о полной блокировке сервиса — предполагается именно замедление работы. Официальных заявлений в ведомстве на момент публикации не делали.