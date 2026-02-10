13:02

В России начнут замедлять Телеграм — СМИ

  1. Россия и мир
Автор:

Власти приняли решение замедлить работу мессенджера «Телеграм» в России. Об этом, ссылаясь на источники в IT-отрасли и профильных ведомствах, пишет РБК во вторник, 10 февраля.

Собеседники издания уточнили, что Роскомнадзор планирует вводить меры по частичному ограничению мессенджера с сегодняшнего дня. При этом речь не идёт о полной блокировке сервиса — предполагается именно замедление работы. Официальных заявлений в ведомстве на момент публикации не делали.

После ограничений работы нескольких соцсетей и сервисов в России неоднократно обсуждали, может ли такая судьба ждать и Телеграм. В начале января в Роскомнадзоре уверяли, что к замедлению мессенджера отношения не имеют. Однако в конце месяца в Совете Федерации признали, что работа в этом направлении всё же ведётся.

Тема:
Ситуация вокруг Телеграма в 2026 году
Свежие новости по теме
В Госдуме рассказали, будут ли считать экстремистами пользователей, купивших премиум-подписку в Телеграме
24 февраля 2026
14:03
Телеграм в зоне СВО не будут ограничивать до полного перехода на MAX — Минцифры
18 февраля 2026
20:16
В Госдуме призвали не верить слухам о «назначенной дате» блокировки Телеграма
17 февраля 2026
17:01
«С 1 апреля — всё?»: Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг слухи о блокировке Телеграма
17 февраля 2026
12:02
В Госдуме заявили, что Телеграм никогда не попадёт в «белый список»
15 февраля 2026
17:38
Все новости по теме
2 100
Интернет Соцсети