ОРВИ и COVID-19 стали «популярней» у 11% россиян

В России число заболевших ОРВИ и коронавирусом увеличилось за неделю на 11% процентов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора во вторник, 10 февраля.
«В первую неделю февраля 2026 года зарегистрировано 742 тысячи случаев заболеваний респираторными вирусными инфекциями - по сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,6%. Показатель заболеваемости соответствует уровню, зафиксированному в начале октября 2025 года», — сообщили в ведомстве.
При этом количество подхвативших грипп снижается.
99% процентов россиян, у которых выявляют COVID-19, болеют штаммом «Стратус».