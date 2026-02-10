ОРВИ и COVID-19 стали «популярней» у 11% россиян

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России число заболевших ОРВИ и коронавирусом увеличилось за неделю на 11% процентов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора во вторник, 10 февраля.

«В первую неделю февраля 2026 года зарегистрировано 742 тысячи случаев заболеваний респираторными вирусными инфекциями - по сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,6%. Показатель заболеваемости соответствует уровню, зафиксированному в начале октября 2025 года», — сообщили в ведомстве.

При этом количество подхвативших грипп снижается.