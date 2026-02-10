08:25

ОРВИ и COVID-19 стали «популярней» у 11% россиян

ОРВИ и COVID-19 стали «популярней» у 11% россиян - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В России число заболевших ОРВИ и коронавирусом увеличилось за неделю на 11% процентов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора во вторник, 10 февраля.

«В первую неделю февраля 2026 года зарегистрировано 742 тысячи случаев заболеваний респираторными вирусными инфекциями - по сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,6%. Показатель заболеваемости соответствует уровню, зафиксированному в начале октября 2025 года», — сообщили в ведомстве.

При этом количество подхвативших грипп снижается.

99% процентов россиян, у которых выявляют COVID-19, болеют штаммом «Стратус».

