McDonald's попросился обратно

Ушедшая из России в марте 2022 года сеть быстрого питания McDonald's снова зарегистрировала свой товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам ведомства, компания подала заявку ещё в декабре 2024 года. Однако Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак, который будет использоваться для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды, только в начале 2026-го.

Бизнес американской корпорации в 2022 году выкупил Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе «на рыночных условиях» вернуть его себе.