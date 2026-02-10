Почти тысяча чиновников в 2025-м потеряли доверие и работу

ВКонтакте

В 2025 году в связи с утратой доверия с госслужбы уволили 953 человека, это на 18% больше, чем в 2024-м. Такую статистику приводит ТАСС во вторник, 10 февраля.

По словам генерального прокурора РФ Александра Гуцана, прокуроры сместили акцент надзора на выявление грубых нарушений антикоррупционных норм, оставив малозначительные проступки, такие как технические ошибки в справках о доходах, кадровым подразделениям госструктур.

Число уволенных в связи с нарушением федерального закона «О противодействии коррупции» увеличилось с 581 до 625 человек. Выросло число уволенных из структур МВД, в 2024 году — около 150, в 2025-м — около 200. Свои посты в администрациях муниципалитетов потеряли около 215 человек.