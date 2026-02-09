Кремний, медь, меха и галька: ЕС готовит новый антироссийский список санкций

ВКонтакте

Евросоюз готовится внести в новый антироссийский санкционный пакет. Чиновники предлагают запретить в ЕС ввоз соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ в понедельник, 9 февраля.

«Пакет также включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например, алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины», — говорится в сообщении.