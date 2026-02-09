Стилист Александр Рогов предрёк возвращение принта, который сводил с ума советских модников

ВКонтакте

Российский стилист Александр Рогов обратил внимание на возвращение аргайла — классического геометрического узора, который в своё время был крайне популярен и в СССР. О нарастающем интересе к принту он написал в своём телеграм-канале.

Аргайл представляет собой орнамент из ромбов, расположенных по диагонали и пересечённых тонкими контрастными линиями. Как напомнил Рогов, появился принт ещё в XVII веке в Шотландии — как более повседневная альтернатива традиционному тартану.

Судя по образам, которые стилист привёл в качестве примера, аргайл всё чаще появляется в лёгких комплектах без верхней одежды. Это даёт основания полагать, что принт станет особенно востребованным весной и летом — в трикотаже, жилетах, кардиганах и платьях.

Мировую популярность аргайл получил в XX веке благодаря фабрике Pringle of Scotland, запустившей массовое производство трикотажа с ромбами. Со временем этот орнамент стал одним из символов стиля преппи и полюбился студентам престижных университетов. В СССР аргайл был особенно востребован в 1980–1990-х годах — его активно использовали в дизайне джемперов, жилетов и носков.