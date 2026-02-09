В Госдуме предложили пускать на сайты с порнографией только родителей

ВКонтакте

В Госдуме предложили ограничить доступ к сайтам категории 18+, разрешив вход на них только людям, у которых есть дети. С такой инициативой выступила зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, её слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, интерес подростков к подобному контенту может быть связан с тем, что они не вступают в реальные отношения, несмотря на естественные биологические потребности.

Это правда очень удивительно, почему они не хотят заниматься сексом, потому что вот так устроена природа, что у подростков идёт буйство гормонов — им просто необходимо сексом заниматься.

Если этого не происходит, значит, есть какие-то суррогаты — и мы даже знаем, как они называются», — заявила Буцкая.

В качестве такого «суррогата» народная избранница назвала сайты для взрослых. По мнению парламентария, государству стоит подумать о дополнительных ограничениях, чтобы подобный контент не подменял живое общение.

Буцкая предположила, что доступ к таким сайтам можно было бы оставить только тем, кто уже стал родителем. В противном случае, считает она, снижение интереса к реальным отношениям может привести к демографическим проблемам.

«Если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети», — настаивает депутат.