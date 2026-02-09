Куба рискует остаться без авиасообщения из-за дефицита топлива

ВКонтакте

Куба рискует остаться без полноценного авиасообщения: в стране заканчиваются запасы авиационного топлива. Власти предупредили международных перевозчиков, что с 10 февраля по 11 марта они не смогут рассчитывать на заправку в местных аэропортах, передаёт агентство EFE.

Ограничения затронут девять воздушных гаваней, включая столичный международный аэропорт имени Хосе Марти. В результате авиаперевозчикам придётся пересмотреть расписание рейсов и, возможно, временно изменить маршруты. На остров в основном летают самолёты американских, испанских, панамских и мексиканских авиакомпаний.

Причиной дефицита горючего стала политика президента США Дональда Трампа. В конце января он объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы и подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров.