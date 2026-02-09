Мутирует и ускользает от иммунологов: медики рассказали, какой штамм коронавируса атакует россиян

99% процентов россиян, у которых выявляют COVID-19, болеют штаммом «Стратус». Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, сообщает Интерфакс в понедельник, 9 февраля.
Эта же разновидность ковида остаётся самой популярной в мире, её выявляют у 65% заразившихся. В Западно-Тихоокеанском регионе начал циркулировать вариант BA.3.2.
«По данным ВОЗ, BA.3.2 был выделен как вариант, требующий мониторинга, на фоне значительного числа мутаций и потенциальных признаков иммунного ускользания», — пояснили специалисты.
В ВОЗ опровергли слухи о «новом COVID-19» из-за вируса Нипах.