Стендап-комик Сабуров подчистил публикации в соцсетях и обратился к фанатам с неожиданным заявлением

Стендап-комик Нурлан Сабуров удалил все публикации на странице в одной из социальных сетей и выступил с обращением к подписчикам. Об этом сообщают «Известия» в воскресенье, 8 февраля.

Юморист отметил, что не хочет обсуждать произошедшее с ним, поскольку ситуацией уже занимаются юристы. «Они на своём уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит всё на свои места», — добавил Сабуров.

В своём обращении комик также вспомнил, что его карьера началась 15 лет назад в Екатеринбурге. Он отметил, что за это время его «дружелюбно и тепло» принимали во многих городах России.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрёл, как в России, так и за её пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», — подытожил стендап-артист и попросил с уважением относиться к частной жизни его семьи.