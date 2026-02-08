В Москве нашли клад из 20 тысяч серебряных монет XVI–XVII веков (фото)

ВКонтакте

В Москве в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружили уникальный клад серебряных монет. О находке сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своём телеграм-канале.

Сокровища нашли во время реставрационных работ в здании Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачёва. Керамический сосуд с чеканными монетами был спрятан на втором этаже.

По предварительным данным, клад относится к рубежу XVI–XVII веков и насчитывает около 20 тысяч монет. Точное их количество, а также научную и историческую ценность специалисты определят в ближайшее время.

Здание палат Аверкия Кириллова уже более 150 лет связано с историей российской науки о культуре, отметили в министерстве. «Именно здесь исторически располагалось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым», — пишет Любимова.

Министерство культуры и Институт наследия намерены обеспечить все условия для изучения находки и её сохранения для российской науки.