Отправил букет с любимыми цветами: Григорий Лепс впервые высказался о расставании с 20-летней невестой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Григорий Лепс впервые публично прокомментировал расставание с молодой невестой Авророй Кибой. О личной жизни артист рассказал журналистам за кулисами юбилейного концерта Аниты Цой, передаёт StarHit в воскресенье, 8 февраля.

Последний отпуск в Таиланде пара провела неудачно из-за плохого самочувствия Лепса. Из двенадцати дней отдыха половину времени 63-летний артист провёл в номере, Аврора ухаживала за возлюбленным и помогала ему восстановиться. За заботу и поддержку певец выразил ей благодарность.

Музыкант добавил, что у него остались тёплые воспоминания о бывшей пассии, однако следить за её дальнейшей жизнью он не намерен: «Зачем? Она взрослый и самостоятельный человек. Ей позавчера исполнилось 20 лет».

Григорий Лепс также рассказал, что поздравил бывшую невесту с днём рождения и отправил ей любимые цветы. О размере букета он предпочёл не говорить.

Во время общения с журналистами исполнитель также высказался о дружбе с Анитой Цой. По его словам, музыкантов связывают давние и тёплые отношения, которые начались после одного из рождественских концертов Аллы Пугачёвой. Певец отметил, что особенно ценит людей, с которыми его объединяет не просто знакомство, а общий путь и годы совместной работы.

На юбилейный концерт Аниты Цой Лепс пришёл с большим букетом и пожелал имениннице здоровья, счастья, успехов в музыке, новых концертов и финансового благополучия.