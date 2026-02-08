Астроном объяснил, почему наука пока не может изучить обратную сторону Солнца

ВКонтакте

Сейчас обратная сторона Солнца недоступна для наблюдений: там невозможно долго удерживать космический аппарат, а все действующие спутники находятся со стороны Земли. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв, его РИА Новости цитирует в воскресенье, 8 февраля.

Стационарных орбит, где космический аппарат мог бы долго находиться за Солнцем, не существует, уверяет учёный. Одна из таких точек гравитационного равновесия — L3 — находится на противоположной стороне земной орбиты, однако поддерживать связь со спутником в этом месте без ретранслятора невозможно.

Из-за этого наблюдать обратную сторону Солнца можно лишь время от времени и с помощью аппаратов, которые обращаются вокруг звезды и периодически оказываются за ней. Прежде таких спутников было три — Solar Orbiter, STEREO-A и STEREO-B, — но последний вышел из строя.

Крупные вспышки на обратной стороне звезды всё же могут быть заметны. Это происходит, когда выбросы плазмы поднимаются достаточно высоко и появляются из-за края солнечного диска. Однако точно определить их класс в этом случае невозможно.