«Нигде в мире такого нет»: в Варшаве открылся круглосуточный пункт приёма раненых птиц

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Варшаве заработал уникальный пункт приёма раненых птиц, который горожане уже прозвали «птакоматом». Он открылся на территории городского зоопарка и работает круглосуточно, пишет издание The Warsaw.

В администрации учреждения отмечают, что новый объект устроен по принципу полного разделения потоков: посетители и сотрудники Птичьего приюта не пересекаются. Люди оставляют пернатых в специальных боксах с одной стороны здания, а специалисты забирают их с другой — в закрытой от посторонних зоне. Подобный формат, по словам руководства, ещё нигде не применяли.

Боксы предусмотрены для птиц разных видов и размеров. Помещение с «птакоматом» оснащено отоплением, вентиляцией, кондиционированием, водоснабжением и системой видеонаблюдения — всё это позволяет поддерживать стабильные условия и контролировать процесс.

Птицу принимают по следующей схеме: посетитель сообщает охране о находке, оставляет в свободной ячейке и заполняет карточку. Инструкция размещена при входе и внутри павильона. В зоопарке просят соблюдать тишину и не трогать занятые боксы.